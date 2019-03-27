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الأربعاء، 27 مارس 2019 10:46 ص
خالد صلاح
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بدء قبول طلبات تدريب الدفعة الثالثة بمركز تدريب المستقبل بالإسماعيلية

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:24 ص
بدء قبول طلبات تدريب الدفعة الثالثة بمركز تدريب المستقبل بالإسماعيلية الشباب خلال ملء استمارات التدريب
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بدأت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية المقابلة الشخصية لـ 24 من الدفعة الثالثة للتدريب على مهنة الحياكة والتفصيل بمركز تدريب المستقبل التابع للمديرية، ضمن بروتوكول التدريب الموقع بين وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية، وإحدى كبرى الشركات العالمية فى مجال صناعة الملابس الرياضية.
 
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن البروتوكول ينص على تدريب 56 شاب شهريا بمكافأة 1200 جنيه خلال شهر التدريب على أن يتم إلحاقهم بمصانع الشركة بالإسماعيلية بعد الانتهاء من تدريبهم وإعادة تقييمهم على ألا يقل الراتب بعد التدريب عن 1500 جنيه شهريا.
 
من جانبه قال ياسر سعيد، مدير المديرية أن هذه الدفعة تعتبر هى الثالثة التى يجرى اختبارها بمعرفة لجنة من المديرية بالتعاون مع الشركة، حيث تم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى وتسليمهم عملهم على خطوط الإنتاج بمصانع الشركة وعددهم 43 عاملا، وجارى حاليا تدريب الدفعة الثانية البالغ عددها 63 عاملا بمركز التدريب، ومن المتوقع أن ينتهي تدريب هذه الدفعة فى منتصف إبريل المقبل ليبدا بعدها تدريب الدفعة الثالثة مباشرة. 
 
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الشباب خلال مليء استمارات التدريب 1
الشباب خلال مليء استمارات التدريب 

 


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