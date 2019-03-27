اورنچ مصر تنظم مؤتمرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور واسع من ممثلى كبرى عملاء الشركات فى مصر

في إطار حرصها على مواكبة تطورات التقنيات الحديثة وتزويد عملائها من الشركات بكل ما هو حديث في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت اورنچ مصر الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة مؤتمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخصص لعملائها من كبري الشركات في مصر، في مدينة الغردقة بحضور ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشركات وقيادات اورنچ مصر.

يأتي المؤتمر ضمن جهود اورنچ مصر لتزويد عملائها من الشركات ببيئة عمل أكثر تطوراً وإمكانيات تقنية ترفع من قدراتهم التنافسية محلياً وعالمياً

ويدعم المؤتمر تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر ونشر مفاهيم وحلول العمل الحديثة التي يقدمها قطاع الاتصالات، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

استعرضت اورنچ مصر خلال المؤتمر أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول التي تقدمها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالي الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء التي تعد حاليا أبرز الدعائم والركائز الرئيسية لنجاح المؤسسات والشركات على مستوى العالم. كما تفقد عملاء الشركات حلول المدن الذكية « SMART CITIES» التي اسستها اورنچ مصر في الجونة مثل شبكات إضاءة الطرق الذكية وعدادات الكهرباء والمياه الذكية.

وتخلل المؤتمر عدد من الفعاليات التي ساعدت المشاركين على تبادل الخبرات والتجارب عن الخدمات التي يحتاجونها وسبل توفيرها بالإضافة الي الاستشارات الفنية في مجالات البحث والتطوير.

وبهذه المناسبة، أعرب هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ لقطاع التسويق والمبيعات لكبري عملاء الشركات، عن فخره بنجاح الشركة في تنظيم هذا المؤتمر المهم لكافة العملاء من الشركات، وأوضح " أن المؤتمر قام بتوفير فرصة كبيرة للشركات من أجل تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الجديدة في مجال الحوسبة السحابية والشبكات وخدمات التحول الرقمي".

"نؤكد من خلال تنظيم مثل هذه المؤتمرات سعي اورنچ مصر المستمر لتعزيز العلاقات الممتدة بينها وبين عملائها على مدار السنوات الطويلة الماضية. وسنواصل تنظيم جميع الأحداث والفعاليات اللازمة لإبقاء عملائنا من قطاع الشركات على اطلاع دائم بأحدث الخدمات والتقنيات التي تقدمها اورنچ .