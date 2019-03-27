انتهازية الإخوان.. لهذا صمتت الجماعة عن فضائح تركيا وقطر

كتب أحمد عرفة

أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان يمكن وصفهم بوصف المطففين بلغة القرآن، أى أنهم إذا كان لديهم خصومة فإنهم يحصلون عليها بالكلية، وإذا كان عليهم حق فإنهم يتهربون منه، مضيفا: "وبالتالى صمتت جماعة الإخوان وتجاهلت تمامًا عزف النشيد الإسرائيلى فى قطر باعتبار قطر داعمة لهم".

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان لا ينطلقون من منطلق مبدئى بل من منطلق مصلحى فأين تكمن مصلحتهم فهم يؤيدون الشخص والمكان والدولة والحدث، وإذا انتفت المصلحة فشعارهم "لا كأنهم يعرفون أحد".

وتابع طارق أبو السعد: "هذه هى طبيعة التربية الإخوانية القائمة على الانتهازية لهذا سيصمتون على تركيا وهى تطبع مع إسرائيل وسيصمتون على فضائح قطر لأن مصلحتهم معها".