اليوم.. بدء انتخابات الكنيست للإسرائيليين خارج دولة الاحتلال

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اليوم الأربعاء، سيشهد بداية اقتراع الإسرائيليين بالخارج فى انتخابات الكنيست، حيث سيتوجه الناخبين فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت تل أبيب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وستكون سفارة إسرائيل بدولة نيوزيلندا أول من تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين ثم دولة استراليا.

وأوضحت الصحيفة، أن إجمالى الإسرائيليين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم خارج إسرائيل 5 مليون من بينهم دبلوماسيين وأعضاء السلك الدبلوماسى وسفراء وغيرهم، مشيرة إلى أنه فى تمام الساعة السابعة من يوم الجمعة المقبل سيكون أخر يوم للانتخابات التى يتنافس فيها كتلة حزب" أبيض- أزرق" أمام حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الكنيست فى داخل إسرائيل ستجرى فى التاسع من شهر أبريل المقبل لاختيار الحزب الذى سيشكل الحكومة الجديدة .

وتشير استطلاعات الرأى الأخيرة التى أجريت لتفوق حزب "الأبيض- الأزرق" بزعامة بانى جنتس بحصوله على 32 مقعدا مقابل 29 لصالح حزب الليكود .