video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لمصر للطيران والشركات التابعة

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:13 ص
اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لمصر للطيران والشركات التابعة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران
كتبت ـ رحاب نبيل
إضافة تعليق

ينعقد اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة لها، من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية.

 

ودعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقابضة مصر للطيران، بالحضور في تمام الساعة العاشرة مساء بمركز التدريب لاكتمال النصاب القانوني للجمعية، موضحا أنه في حال عدم اكتمال النصاب، سيتم التأجيل لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الحادية عشرة ويكون الانعقاد صحيحًا، في حالة حضور 10% من الأعضاء أو 50 عضوا أيهما أقل.

 

من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانية الصندوق الخاص للعاملين بالشركة، وحساب الإيرادات والمصروفات عن العام المالي المنقضي، فضلا بعض الموضوعات المتعلقة بالشركة القابضة وأعمال الدمج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران للشحن الجوى تسير خطا جديدا إلى بومباى بالهند

مصر للطيران الناقل الرسمى لوفود ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان

صور.. مصر للطيران تشارك فى معرض MITT الدولى 2019 بموسكو

مصر للطيران

الجمعية العمومية

صندوق تأمين العاملين




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة