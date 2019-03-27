اليوم.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لمصر للطيران والشركات التابعة

كتبت ـ رحاب نبيل

ينعقد اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة لها، من غير أفراد هيئة القيادة والضيافة الجوية.

ودعا مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقابضة مصر للطيران، بالحضور في تمام الساعة العاشرة مساء بمركز التدريب لاكتمال النصاب القانوني للجمعية، موضحا أنه في حال عدم اكتمال النصاب، سيتم التأجيل لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الحادية عشرة ويكون الانعقاد صحيحًا، في حالة حضور 10% من الأعضاء أو 50 عضوا أيهما أقل.

من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية ميزانية الصندوق الخاص للعاملين بالشركة، وحساب الإيرادات والمصروفات عن العام المالي المنقضي، فضلا بعض الموضوعات المتعلقة بالشركة القابضة وأعمال الدمج.