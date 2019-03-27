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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكرم الأمهات المثاليات

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:53 م
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تكرم الأمهات المثاليات اللواء محمد شعبان خلال تكريم الأمهات
كتبت- هبة حسام
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قام اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية نيابة عن الفريق مهاب مميش  رئيس الهيئة، بتكريم 5 أمهات مثاليات على مستوى المنطقة الجنوبية وموانئها، وذلك ضمن احتفالات عيد الأم، بحضور قيادات المنطقة الجنوبية.
 
 
تأتى تلك الاحتفالات، فى إطار اهتمام المنطقة الاقتصادية بالجانب الاجتماعى للعاملين بها، وحرصها على هذه المناسبات التى تكرس لروح الإنتماء والولاء لدى العاملين، بحسب بيان صادر عن الهيئة الاقتصادية اليوم الأربعاء.
 
 
من جانبه، ألقى اللواء محمد شعبان كلمة نيابة عن الفريق مميش، وجه خلالها الشكر لكل الأمهات على مستوى المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى الدور العظيم الذى تقوم به المرأة المصرية فى المجتمع وتضحياتها فى تربية نشأها.
 
 
وقد قام اللواء شعبان بتكريم 5 أمهات على مستوى المنطقة الجنوبية مقدما لهم شهادات تقدير وجوائز عينية، وهن، مها صبري محمود، سلوى حمدي عبد الله،هالة الهادي محمد، أم كلثوم أحمد إسماعيل، عبير خليل حسن.
 
 
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