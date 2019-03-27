المعارضة التايلاندية تشكل تحالفا وتعلن حصولها على أغلبية فى مجلس النواب

بانكوك (رويترز)

ذكر حزب بويا تاى (من أجل التايلانديين)، اليوم الأربعاء أنه شكل "جبهة ديمقراطية" مع 6 أحزاب أخرى، بعد الانتخابات البرلمانية معلنا أن تحالف المعارضة حاز أغلبية فى مجلس النواب ويملك الحق فى محاولة تشكيل حكومة.

لكن من غير المرجح أن يفلح هذا التحالف فى انتخاب رئيس للوزراء حيث يحتاج ذلك لتصويت مشترك مع مجلس الشيوخ، والمجلس العسكرى الذى يحكم البلاد منذ عام 2014 بعد الإطاحة بحكومة حزب بويا تاى المنتخبة هو الذى يعين كل أعضاء مجلس الشيوخ.

ولا يزال الغموض يكتنف نتيجة الانتخابات حيث تأجل إعلان النتائج الرسمية حتى يوم الجمعة على الأقل بينما توجد مزاعم بشأن شراء الأصوات ومخالفات فى إحصاء النتائج.

غير أن النتائج الجزئية ما زالت تشير إلى أن حزب بالانج براتشارات المؤيد للجيش سيحصل على عدد كاف من الأصوات لإبقاء قائد المجلس العسكرى برايوت تشان أوتشا رئيسا للوزراء، لكن وجود تحالف للمعارضة يحوز الأغلبية فى مجلس النواب قد يؤدى إلى أزمة.

وقالت مرشحة حزب بويا تاى لمنصب رئيس الوزراء سودارات كيورافان فى مؤتمر صحفى إنه مع أحزاب أخرى سيحصل تحالف المعارضة على ما لا يقل عن 255 مقعدا فى مجلس النواب استنادا إلى إحصاءات من النتائج الجزئية.

وذكرت للصحفيين "نعلن أن الجبهة الديمقراطية التى تعارض الحكم العسكرى تحوز أغلبية فى المجلس"، وأعلن حزب بالانج براتشارات المؤيد للجيش، والذى حصل على 97 مقعدا فى مجلس النواب، أنه يملك حق تشكيل الحكومة المقبلة بفضل تقدمه على حزب بويا تاى فى التصويت الشعبي.