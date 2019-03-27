"الكهرباء": التشغيل التجريبى لمحطة كوم أمبو فى أغسطس لتوليد 26 ميجا وات

صرح المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة كهرباء مصر العليا، أن محطة فارس لتوليد الطاقة الشمسية بمدينة كوم أمبو فى أسوان سيتم تشغيلها تجريبيا أغسطس المقبل، موضحا أن المحطة ملك لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتستهدف إنتاج 26 ميجا وات من الطاقة النظيفة.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات بنقل الكهرباء لـ"اليوم السابع"، أن محطة فارس يتم تنفيذها من قبل الهيئة بتمويل من الوكالة الفرنسية، وجارى إنشاء محطة محولات تعمل على ربط الطاقة المولدة من المحطة بالشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرا إلى أن قرية فارس تضم محطة أخرى لتوليد 200 ميجا وات من الطاقة النظيفة سيتم طرحها على المستثمرين.

يذكر أن محافظة أسوان يقام بها أكبر مدينة شمسية في العالم بقرية بنبان تستهدف توليد 1465 ميجا وات من الطاقة النظيفة من خلال ربط 32 محطة توليد الطاقة الشمسية بمحطات المحولات لربطها على الشبكة الموحدة للكهرباء.