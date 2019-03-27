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الفتوى والتشريع: العلاوات التشجيعة مشروطة بمرتبة ممتاز بتقارير الكفاية

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:05 م
الفتوى والتشريع: العلاوات التشجيعة مشروطة بمرتبة ممتاز بتقارير الكفاية محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن العلاوة التشجيعية لمن تكون تقارير كفايتهم بمرتبة ممتاز، ويستثنى منها مديرى الإدارات القانونية، ومن ثم انتهت إلى عدم جواز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية.
 
وأكدت الفتوى أن المُشرع فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حدد شروطًا يتعين على جهة الإدارة التزامها وعدم مجاوزتها عند تقريرها منح العامل علاوة تشجيعية، وذلك بأن تكون كفايته قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين.
 
كما اشترط أن يكون قد بذل جهدًا خاصًّا، أو حقق اقتصادًا فى النفقات، أو رفعًا لمستوى الأداء، وألا يكون قد سبق منحه هذه العلاوة فى العام السابق.
 
وأوضحت الفتوى أن القانون خصّ شاغلى وظائف الإدارات القانونية بنظام مستقل عن السلطات الرئاسية بالجهات التي يعملون بها، واستثنى صراحة شاغلى وظائف مدير عام إدارة قانونية من الخضوع لنظام تقارير الكفاية.
 
ومن ثم فلا يستحق أى منهم العلاوة التشجيعية كونهم غير مخاطبين بأحكامها، مستبعدين من نطاق تطبيقها.
 
لذا رأت الفتوى لا يجوز منح مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية علاوة تشجيعية ، لكونه غير خاضع لنظام تقدير الكفاية المقرر بقانون الخدمة المدنية.

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مجلس الدولة

العلاوات التشجيعية

الحوادث

الفتوى

التشريع




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