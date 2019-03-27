video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الغرفة التجارية: برنامج جديد حول مزاولة التصدير وانتهاء تدريب 3500 مستورد

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:16 ص
الغرفة التجارية: برنامج جديد حول مزاولة التصدير وانتهاء تدريب 3500 مستورد عاطف سعد رئيس أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
قال عاطف سعد رئيس أكاديمية التجزئة للغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجرى التحضير لبرنامج تدريبى لمزاولة التصدير، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف قرر إجراء البرنامج من أجل زيادة أعداد المصدرين خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التصدير خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
وأضاف سعد لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الحالية تشهد التجهيز لتدريب 40 شخصا على برامج ريادة الأعمال، إضافة إلى دورة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المعهد المصرفى.
 
 
 
وقال عاطف سعد، إنه تم تدريب قرابة 3500 مستورد خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى مارس 2019 فى إطار زيادة وعى المستوردين حول القوانين الجديدة وكذلك تسهيلات حركة التجارة والتصدير.
 
 
واستطرد، أن أكاديمية التجزئة للغرفة التجارية تقوم بتدريب العاملين والموظفين فى الغرفة لزيادة مهاراتهم، إضافة إلى دورات حول تنظيم المعارض والمؤتمرات ودورات لشرح قانون المزايدات والمناقصات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية: نعلن وظائف شهرية ولا نجد من يتقدم لها

100 وظيفة توفرها أكاديمية التجزئة بالغرفة التجارية برواتب تصل 4 آلاف جنيه

تعرف على خدمات "أكاديمية التجزئة" بغرفة تجارة القاهرة

اكاديمية التجزئة

الغرفة التجارية

اخبار الاقتصاد

الاستيراد




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة