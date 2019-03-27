الغرفة التجارية: برنامج جديد حول مزاولة التصدير وانتهاء تدريب 3500 مستورد

كتب إسلام سعيد

قال عاطف سعد رئيس أكاديمية التجزئة للغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يجرى التحضير لبرنامج تدريبى لمزاولة التصدير، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف قرر إجراء البرنامج من أجل زيادة أعداد المصدرين خلال الفترة المقبلة فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع التصدير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الحالية تشهد التجهيز لتدريب 40 شخصا على برامج ريادة الأعمال، إضافة إلى دورة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المعهد المصرفى.

وقال عاطف سعد، إنه تم تدريب قرابة 3500 مستورد خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى مارس 2019 فى إطار زيادة وعى المستوردين حول القوانين الجديدة وكذلك تسهيلات حركة التجارة والتصدير.

واستطرد، أن أكاديمية التجزئة للغرفة التجارية تقوم بتدريب العاملين والموظفين فى الغرفة لزيادة مهاراتهم، إضافة إلى دورات حول تنظيم المعارض والمؤتمرات ودورات لشرح قانون المزايدات والمناقصات.