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العموم البريطانى يرفض 8 بدائل لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:50 م
العموم البريطانى يرفض 8 بدائل لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى مجلس العموم البريطانى
كتب محمد جمال
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صوت مجلس العموم البريطانى بالرفض لـ 8 بدائل مقترحة لخطة الخروج من الاتحاد الأوروبى.

ووافق النواب البريطانيون بمجلس العموم، على تغيير موعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل رسمي.

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من تغيير موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في القانون الدولي إلا إنه كان من الضروري للنواب البريطانيين الموافقة على ذلك حتى يتغير في قانون بلادهم.


وأشارت الشبكة الإخبارية، إلى أن ذلك التمديد يعني عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بل إما في 12 أبريل أو 22 مايو المقبل، وذلك اعتمادًا على موافقة أو رفض البرلمان لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي على الانسحاب.


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بريكست

تيريزا ماى

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