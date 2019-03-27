العاهل الأردنى: "القدس خط أحمر "

كتب وكالات

أكد العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، أن موقف المملكة الأردنية الهاشمية ثابت من القدس، وشدد أن "القدس خط أحمر... كلا للتوطين... كلا للوطن البديل".

ونقل موقع "الغد الأردني" عن العاهل الأرنى ، تأكيده خلال لقاء مع قيادات عسكرية وأمنية بث التلفزيون الأردنى مساء الثلاثاء مقتطفات منه أن "موقف الأردن واضح تجاه القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر".

وأشار العاهل الأردنى إلى أنه ألغى زيارته إلى رومانيا، بسبب القدس قائلا "كما تعلمون ألغيت زيارتى إلى رومانيا بسبب القدس (بعد تصريحات رئيسة الوزراء تجاه نقل السفارة الرومانية إلى القدس)"، وأوضح أنه سيتناول قضية القدس فى سفره إلى المغرب وأوروبا (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا) وكذلك فى القمة العربية.

وأضاف "أستغرب أنه لا بد لى أن أوضح الموقف الواضح بالنسبة للأردن، حيث هنالك من يشكّك بالنسبة لموقف الحكومة الأردنية والأردن"، وتابع: "تحدثت بالزرقاء وفى آخر 15 سنة بأن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة لنا، وأوضح من (هيك ما بعرف كيف أقدر أتحدث)؟".

وتابع العاهل الأردنى، مشددا على تمسكه بالقدس قائلا "لكن حينما تحدثت عن الدولة الهاشمية حتى (أفهّم) من لديه شكوك ومن يريد أن يخرب، بأنه بالنهاية أنا كهاشمى كيف أتراجع أو أتخلص من القدس"، وأكد أن "ذلك أمر مستحيل فالقدس خط أحمر… وكلا على الوطن البديل وكلا على التوطين".