الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لإنهاء كافة العمليات للمرضى قبل شهر رمضان

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنتهاء من إجراء أكثر من 118 ألف عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكمات قوائم الإنتظار فى التدخلات الجراحية الحرجة في التخصصات التسعة التى تشملها المبادرة، مشددة على الانتهاء من كل العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال متابعتها للمبادرة الرئاسية، مع القائمين عليها بديوان عام الوزارة، مساء أمس، بحضور الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، واللواء وائل رفعت، مساعد الوزيرة للشئون المالية والادارية، والدكتور خالد عاطف مدير مشروع قوائم الانتظار، والدكتور محمد صلاح، أمين عام هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور عماد كاظم، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد العمليات التى تم إجراؤها من ضمنها 60 ألف و48 عملية قسطرة قلب، و 10 آلاف و865 جراحة قلب مفتوح، و 27 ألف و413 جراحة رمد، و4034جراحة مخ وأعصاب، و 5156 جراحة عظام، و 5353جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 905 زراعة قوقعة، و130 زراعة كلى، و 139 زراعة كبد.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة المستشفيات العاملة بالمنظومة بداية من اليوم الأربعاء ، وذلك عن طريق زيادة معدلات إجراء العمليات للانتهاء من كافة العمليات المؤجلة بالمستشفيات قبل بداية شهر رمضان المقبل، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة، وخاصة فى تخصصات" القلب المفتوح، والقساطر القلبية، والرمد" ، من خلال إعادة توزيع الحالات على مستشفيات القوات المسلحة، ووادى النيل، والمركز الطبى العالمي، والشرطة، ومستشفيات المجتمع المدنى، والمستشفيات الخاصة ذات الطابع المميز لحين تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار الى أن وزيرة الصحة شددت خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الحالات التى سجلت على منظومة قوائم الإنتظار ولم تحضر للمستشفيات لتلقى الخدمة، حرصاً من الدولة على تلقيهم الخدمة الطبية، ووجهت فى هذا الشأن فريق من الغرفة الرئيسية للمبادرة المختص "بالمتابعة والجودة" لمراجعة كافة بيانات المرضى الذين لم يتلقوا الخدمة الطبية حتى الآن ومعرفة أسباب عدم حضورهم، وحثهم على الحضور لتلقى الخدمة العلاجية.

ولفت إلى أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وزارة الصحة العاملة بالمنظومة بما يعمل على إنهاء عدد أكبر من العمليات الجراحية، فضلاً عن إعادة توزيع الحالات فى المحافظات التى بها تكدس الى محافظات أقرب لها وبها الخدمة الطبية لسرعة إجراء الجراحة للمرضى، على أن يتم نقل المرضى بين المحافظات من خلال وسائل نقل مريحه توفرها بيت الزكاة والصدقات، والاورمان بالمجان.

كما أشار إلى أن معدل انجاز العمليات خلال شهر مارس الحالى تضاعف بنسبة أكثر من 45 % مقارنة بالشهر السابق، وارجع ذلك للمتابعة المستمرة والزيارات الميدانية التى يقوم بها فريق عمل المبادرة للمستشفيات للتأكد من عمل المنظومة بالشكل الأمثل، وتلقى المريض الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وفى نهاية الاجتماع توجهت وزيرة الصحة بالشكر للعاملين على المبادرة وجميع الفرق الطبية المشاركة على المجهود المبذول، كما وجهت الشكر للبنك المركزي، ومؤسسة مجدي يعقوب، وبيت الزكاة والصدقات، والاورمان، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، والتعليم العالى، وكافة الجهات الشريكة، لإسهامها في نجاح المبادرة الرئاسية.