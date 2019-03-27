السلطات الرومانية تعثر على طن كوكايين بقيمة 338 مليون دولار شرقى البلاد

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صادرت السلطات الرومانية كمية كبيرة من مخدر الكوكايين تزن طناً، كانت مخبأة في قارب بمنطقة دلتا الدانوب شرقي البلاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أمس الثلاثاء أن الشرطة الرومانية احتجزت حقائب تحتوي على مخدر الكوكايين، بقيمة تبلغ حوالي 338 مليون دولار، خارج وكالة التحقيق في الجريمة المنظمة في العاصمة بوخارست.

ونقلت الشبكة عن كبير ممثلي الادعاء في مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب الرومانية فيليكس بانيلا قوله: "إن الشرطة عثرت على المادة المخدرة يوم 22 مارس الجاري ملفوفة في بالونات بجوار قارب مقلوب في بلدة سفانتو جورجي شرقي رومانيا"

يأتي ذلك بعد أيام من العثور على شحنة مخدرة أخرى في نفس المنطقة برومانيا.