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السفير "الهباس": هناك الحد الكافى من التضامن العربى لمواجهة تحديات المنطقة

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:24 م
السفير "الهباس": هناك الحد الكافى من التضامن العربى لمواجهة تحديات المنطقة جانب من الاجتماعات التحضيرية لقمة تونس
رسالة تونس مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
قال السفير خالد الهباس، الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، أن هناك نحو 20 بندا على مشروع جدول أعمال القمة العربية تشتمل على أهم القضايا الرئيسية فى المنطقة لاسيما فى المجال السياسى والأمنى.
 
وأعرب السفير الهباس فى تصريحات صحفية له على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم،الأربعاء، بالجمهورية التونسية، عن أمله أن يخرج عن تلك القمة عدد من القرارات حول هذه البنود بما يساهم بشكل فاعل فى تعزيز العمل العربى المشترك ودعم التضامن العربى فى محاولة لإيجاد حلول ناجحة للتحديات التى تشهدها المنطقة.
 
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المنطقة العربية ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والكبيرة التى تشهدها وأهمية وجود موقف عربى حازم وواضح فى هذا الشأن وهذا ما يتم فى اجتماعات القمة.
 
وأكد أن هناك اجماعا عربيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من قبل كافة الدول العربية. مضيفا أن باقى التحديات التى تواجه المنطقة العربية تتعلق بالأزمات القائمة فى سوريا،ليبيا،اليمن، وموضوع صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والإقليمية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مشددا على رفض الدول العربية لمثل تلك التدخلات لما لها من تأثير سلبى على الاستقرار الإقليمى.
 
وقال أن جميع هذه المواضيع سيصدر عنها قرارات من القمة العربية تدور حول الموقف العربى منها.
 
وأكد أن هذه القمة ستشكل إضافة جديدة إلى القمم العربية السابقة، وتدعم تطلعات الشعوب والدول والجامعة العربية فى تحقيق الأمن والاستقرار، وصياغة مواقف أكثر حزما تجاه هذه التحديات التى تعانى منها المنطقة منذ عدة سنوات.
 
وقال أن هناك الحد الكافى من التضامن العربى لمواجهة هذه التحديات والعمل على صون الأمن القومى العربى خاصة وأن طبيعة الملفات المطروحة ذات طابع كبير من التعقيد فى ظل التدخلات الخارجية والإقليمية وتداعيتها على القضايا الإقليمية.
 
وأكد السفير الهباس، أهمية تصافر الجهود العربية للتعامل مع هذه التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو صيانة الأمن القومى العربى

 


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