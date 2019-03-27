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ويؤكد..قرار ترامب بشأن الجولان لا يمحو عروبتها

السبسى: المعارضة التونسية لا تعكس موقف بلادنا فى الهجوم على السعودية

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:46 م
السبسى: المعارضة التونسية لا تعكس موقف بلادنا فى الهجوم على السعودية الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، إن العلاقات السعودية التونسية على أعلى مستوى، مشدداً على أن المعارضة التونسية لا تعكس موقف بلادنا فى الهجوم على المملكة العربية السعودية.

وحول أزمة الجزائر،قال الرئيس التونسى خلال حوار حصرى له مع قناة العربية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بواجبه لكن الشعب يريد وضع حد لهذه التجربة".

وعلق الرئيس التونسى، على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترمب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل، قائلاً:"الجولان سورية ولا يمكن لجرة قلم أو بإعلان محوها من عروبتها..قلم أمريكى ولكن إلى حين ورغم وزن أمريكا وأنها الدولة الأعظمى اعتقد أن المستقبل أن هذا لا وجود له فى المستقبل ..وأنه قرار لا يلزم العالم".

وحول الشأن السورى  قال الرئيس التونسى إنه تم تجميد عضوية سوريا بقرار من الجامعة العربية، مشدداً على أن قمة تونس العربية ليست أول قمة تغيب عنها سوريا، وعن القضية الفلسطينية، أكد:"لا علم لنا بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

 


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