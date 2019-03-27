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"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لمليون و111 ألف طن

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:00 ص
"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لمليون و111 ألف طن صادرات محصول البرتقال
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، عن ارتفاع صادرت مصر من المنتجات الزراعية وخاصة البطاطس والموالح إلى مليون و111 ألف طن؛ منها 277 ألف طن بطاطس و834 ألف طن من الموالح، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية وجارى الشحن والتصدير.

 

 وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليًا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدًا أن إجمالى صادرات البطاطس وصلت إلى 277 ألف طن، والموالح إلى 834 ألف طن وجارى الشحن والتصدير.

 

 وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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الصادرات الزراعية

الحجر الزراعى

الموالح والبطاطس




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