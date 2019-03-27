video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 01:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تحدد 6 إجراءات لطرق التسميد والرى لأشجار الموالح.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:34 ص
"الزراعة" تحدد 6 إجراءات لطرق التسميد والرى لأشجار الموالح.. تعرف عليها أشجار الموالح
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات التوصيات والإرشادات الفنية لأشجار الموالح خلال شهر أبريل المقبل حول طرق التسميد والرى الممارسات الجيدة وحماية أشجار الموالح من الآفات والأمراض.

 

- المحافظة على انتظام فترات الرى خلال الموسم على حسب الظروف الجوية وطبيعة التربة والحرص على الرى فى موجات الطقس الحارة.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة بالعزيق اليدوى حيث لا ينصح بلعزيق العميق خلال هذه الفترة 

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر، يتم إضافة من (100 إلى 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

-التسميد فى الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف مع الرى التالى .

الرية الأولى: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.. الرية الثانية: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان .

الرية الثالثة: 5 و1لتر حامض نيتريك للفدان.. الرية الرابعة: 3 كجم سلفات نشادر + 5 و1لتر كجم سلفات ماغنسيوم للفدان .

 الرية الخامسة: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.. الرية السادسة: 3كجم سماد مركب 19 /19 /19 للفدان .

- يتم الرش بالعناصر الصغرى ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتكون مما يأتى: (حديد + زنك + منجنيز مخلبى + برون + مولبينديم) ويفضل العناصر المخلبية .

-يجب فحص النموات الحديثة ورصد إى إصابات حشرية بـ(من – تربس – جاسد) وملاحظة أى ظاهرة مرضية ومكافحتها تباعا للتوصيات الموصى بها .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات

الزراعة: حزمة إجراءات حول طرق التسميد والرى للزيتون لزيادة الإنتاج

وزارة الزراعة

المحاصيل البستانية

المحاصيل الزراعية

اشجار الموالح




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة