"الزراعة" تحدد 6 إجراءات لطرق التسميد والرى لأشجار الموالح.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات التوصيات والإرشادات الفنية لأشجار الموالح خلال شهر أبريل المقبل حول طرق التسميد والرى الممارسات الجيدة وحماية أشجار الموالح من الآفات والأمراض.

- المحافظة على انتظام فترات الرى خلال الموسم على حسب الظروف الجوية وطبيعة التربة والحرص على الرى فى موجات الطقس الحارة.

- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة بالعزيق اليدوى حيث لا ينصح بلعزيق العميق خلال هذه الفترة

- التسميد فى حالة الأراضى التى تروى بالغمر، يتم إضافة من (100 إلى 150 كجم سلفات نشادر للفدان.

-التسميد فى الأشجار التى تروى بالتنقيط يضاف مع الرى التالى .

الرية الأولى: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.. الرية الثانية: 2 كجم نترات كالسيوم للفدان .

الرية الثالثة: 5 و1لتر حامض نيتريك للفدان.. الرية الرابعة: 3 كجم سلفات نشادر + 5 و1لتر كجم سلفات ماغنسيوم للفدان .

الرية الخامسة: 3 كجم سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.. الرية السادسة: 3كجم سماد مركب 19 /19 /19 للفدان .

- يتم الرش بالعناصر الصغرى ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتكون مما يأتى: (حديد + زنك + منجنيز مخلبى + برون + مولبينديم) ويفضل العناصر المخلبية .

-يجب فحص النموات الحديثة ورصد إى إصابات حشرية بـ(من – تربس – جاسد) وملاحظة أى ظاهرة مرضية ومكافحتها تباعا للتوصيات الموصى بها .