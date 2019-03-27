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"الرى" تؤكد: خطة سنوية لصيانة الترع وإزالة الحشائش مرتين فى العام

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:00 ص
"الرى" تؤكد: خطة سنوية لصيانة الترع وإزالة الحشائش مرتين فى العام الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة لديها خطة سنوية لصيانة الترع وإزالة الحشائش، مشيراً إلى أنه يتم إزالة الحشائش من الترع مرتين أو أكثر فى العام.

 

وأضاف عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع الأجهزة المحلية لعدم إلقاء أى مخلفات فى الترع، مشيراً إلى أن عدم إلقاء المخلفات فى المجارى المائية سيوفر كثيراً من الأموال ويحافظ على صحة المياه، وهناك إجراءات تنسيقية تهدف إلى الحفاظ على المياه.

 

وأشار عبد العظيم، إلى أن "الترعة" يمكن أن يتم استغلالها كمنظر جمالى بدلاً من تنفيذ تغطية لها، فمن الأفضل أن يحافظ المواطن عليها، بأن يقوم بزراعة أشجار الزينة والزهور حولها، وبدأنا بالفعل فى إقامة مشاتل على جسور الترع ومن الممكن أن يجرى تسليمها للشباب كفرص عمل وفى الوقت نفسه الحفاظ عليها من التلوث".

 

ووجه عبد العظيم رسالة إلى كل مواطن مصرى، قائلاً "حافظ على نقطة المياه فهى تساوى الحياة للأجيال الحالية ولأحفادنا مستقبلنا، فيجب علينا أن نحافظ عليها فى بيوتنا وفى النوادى وفى الشوارع وفى الحقول، وعلينا أن نحمل هذه الرسالة ونحافظ على المياه من الهدر ومن التلوث".


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