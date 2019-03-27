"الدفاع الصينية": جيش التحرير الشعبى فى حالة تأهب قصوى لحماية السيادة الوطنية

بكين(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية "رن قوه تشيانج" أن جيش التحرير الشعبى سيبقى فى حالة تأهب قصوى ليحمى بحزم السيادة الوطنية ووحدة أراضى البلاد.

وقال تشيانج - تعليقا على إبحار سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم الأحد الماضى، "نعى تماما مرور السفينتين الأمريكيتين عبر مضيق تايوان وراقبناهما من البداية إلى النهاية"، وإن الصين أعربت عن قلقها إلى الجانب الأمريكى.

وأضاف أن قضية تايوان تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، وهى أيضا القضية الأهم والأكثر حساسية على صعيد العلاقات الصينية الأمريكية، مشيرا إلى أنه يجب على الجانب الأمريكى الالتزام بحزم بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الثلاثة المشتركة التى تبنتها الصين والولايات المتحدة، والتعاطى مع الشؤون المتعلقة بتايوان بحذر، وتجنب الإضرار بالعلاقات بين البلدين والجيشين وكذلك السلام والاستقرار عبر المضيق.