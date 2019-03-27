الحكومة توافق على بيع 20 وحدة إسكان اجتماعى بحدائق أكتوبر بنظام السداد النقدى

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على بيع (20) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر، و(55) وحدة إسكان اجتماعى بمدينة العبور، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام السداد النقدى، لتكون وحدات بديلة لأهالى جزيرة الوراق الراغبين فى إعادة التسكين، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق.

كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لشراء كميات الخردة الموجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على مستوى الجمهورية والمقدرة بكمية 58480 طنا، وهو ما يعتبر أفضل العروض المقدمة لشراء تلك الكميات، حيث سيتم رفع جميع الخردة الموجودة بالهيئة وإخلاء المواقع والورش والأحواش، وكذا إخلاء سكك للوحدات المتحركة المقرر توريدها خلال الفترة المقبلة.