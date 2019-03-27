الحبس عاما لعاطل لقيامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، حبس "سامى .س ص" عاما، وذلك لقيامه بسرقة المواطنين بدائرة مركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "سامى .س ص"، وذلك لقيامه بسرقة المواطنين بدائرة مركز قويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة، برقم 3148 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.