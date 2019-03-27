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الجيش اليمنى يضبط شاحنة صواريخ تابعة للحوثى فى محافظة البيضاء

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:01 ص
الجيش اليمنى يضبط شاحنة صواريخ تابعة للحوثى فى محافظة البيضاء الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى ضبط شاحنة صواريخ "كاتيوشا" كانت فى طريقها للمناطق الخاضعة لمليشيا الحوثى فى محافظة البيضاء.

وقالت وزارة الدفاع - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن دوريات عسكرية فى محور بيحان تمكنت من ضبط شاحنة تهريب فى الطريق الرملى الرابط بين محافظتى شبوة والبيضاء.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على الشاحنة وسائقها، حتى اكتمال التحقيقات، بشأن شحنة صواريخ "الكاتيوشا" التى تستخدمها المليشيا بشكل رئيسى فى معاركها ضد المدنيين.

وقد أفادت مصادر يمنية بمقتل عدد من الضباط والخبراء الإيرانيين وعشرات العناصر فى صفوف الحوثيين فى قصف لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع لميليشيات الحوثى الإنقلابية بمحافظتى صنعاء وصعدة.

وفى السياق، قصفت ميليشيا الحوثى مطاحن البحر الأحمر فى مدينة الحديدة غربى اليمن بقذائف الهاون مجددا ضمن تصعيد مسلح وخروقات مستمرة للهدنة الأممية المعلنة نهاية ديسمبر الماضى.

ونقلت (العربية) عن مصدر عسكرى قوله إن ميليشيا الحوثى قصفت بمدافع الهاون مطاحن البحر الأحمر شرقى المدينة، مضيفا أن قذيفة مدفعية سقطت قرب صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمى.

 

 


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