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الجيش الجزائرى يفكك خلية إرهابية بوهران تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتخابات

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:44 م
الجيش الجزائرى يفكك خلية إرهابية بوهران تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتخابات الجزائر
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء تفكيك خلية إرهابية بولاية وهران (شمال غرب) كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية خلال التجمعات الانتخابية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) مشتركة للجيش بالتنسيق مع الأمن الوطني بوهران (شمال غرب) أمس من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة إرهابيين".

وأضافت أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال التجمعات الانتخابية.

وأشار الوزارة إلى أن العملية، التي لا تزال متواصلة، مكنت من ضبط بندقية آلية وبندقيتي صيد ومنظار ميدان وجهاز تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء.

ولفتت إلى أن هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري على إحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.

 


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