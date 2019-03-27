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الجارديان: اقتراح للاتحاد الأوروبى بتأجيل خروج بريطانيا حتى 31 مارس 2020

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:45 ص
الجارديان: اقتراح للاتحاد الأوروبى بتأجيل خروج بريطانيا حتى 31 مارس 2020 تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير خاص لها، إن الاتحاد الأوروبى اقترح أن يتم تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 مارس 2020، إذا طلبت حكومة المملكة المتحدة من بروكسل تمديدا مطولا للمادة 50 فى غضون ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المقترح كان سيتم تقديمه فى قمة القادة الأوروبيين الأسبوع الماضى، إذا كانت التزمت رئيسة وزراء بريطانيا بوعدها بطلب تمديد فترة قصيرة فى حال تمريرها صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أو طلب تأجيل لفترة أطول إذا رفض العموم مرة ثالثة تمرير صفقتها.

ولم تسع تيريزا ماى إلا تأجيل قصير حتى 30 يونيو فى خطابها الرسمي. تم منحها بعد ذلك تمديدا غير مشروط حتى 12 أبريل، أو فترة أطول تمتد إلى 22 مايو فى حال عدم التصديق المحتمل على اتفاقية الانسحاب هذا الأسبوع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه دون تلقى طلب من داونينج ستريت بتمديد طويل، ترك قادة الاتحاد الأوروبى الباب مفتوحا لبريطانيا لطلب تأجيل أطول خاصة فى حالة وجود عملية أو حدث سياسى جديد قبل 12 أبريل، مثل الانتخابات العامة أو الاستفتاء الثانى، لكنهم لم يحددوا مدة التأجيل.

وقالت المصادر، إنه تم كتابة اقتراح أن يتم تأجيل خروج بريطانيا حتى 31 مارس 2020 ، فى أوراق داخلية للاتحاد الأوروبى قبل القمة كعرض يمكن تقديمه لتيريزا ماى إذا كانت تسعى رسميا إلى تمديد أطول.

وأوضحت الصحيفة أن الخيار سيظل مطروحا على الأرجح إذا عادت ماى إلى بروكسل بعد فشلها فى التصديق على صفقتها، للمرة الثالثة.

سيضمن تاريخ المغادرة فى المملكة المتحدة أن الحكومة البريطانية لن تتاح لها أى فرصة للتدخل فى الخطط طويلة الأجل للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك ميزانيتها حسبما اقترحت المصادر.

وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بعد، وسيكون هذا الاقتراح موضوع نقاش حاد بين القادة فى قمة ، من المرجح أن تعقد فى 10 أبريل فى بروكسل ، إذا عادت ماى مرة أخرى لطلب المزيد من الوقت.


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