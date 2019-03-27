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التعليم: 420 ألف طالب دخلوا على منصة التدريب بامتحانات الجغرافيا حتى الآن

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:37 م
التعليم: 420 ألف طالب دخلوا على منصة التدريب بامتحانات الجغرافيا حتى الآن وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين استطاعوا الدخول على منصة التدريب على امتحان الجغرافيا، اليوم الأربعاء، بلغ 420 ألف طالب حتى الآن، ومتوقع زيادة العدد قبل نشر الأسئلة على موقع الوزارة.
 
جاء ذلك من منطلق حرص الطلاب على التدريب على الأسئلة، التي أتاحتها الوزارة عبر المنصة لأبنائنا الطلاب، في شكلها الجديد الذي يعتمد على الفهم والتفكير.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد الطلاب الذين استكملوا الإجابة على الأسئلة عبر التابلت بشكل كامل بلغ 130 ألف طالب حتى الآن، مشيرة إلى أن منصة التدريب على الامتحانات تعمل حالياً بكامل طاقتها.
 
وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين استطاعوا الدخول على منصة التدريب على الامتحانات، أمس الثلاثاء، بلغ 580 ألف طالب، استكمل منهم 259 ألفا و879 طالبا وطالبة حل الأسئلة وتسليمها للتصحيح الإلكترونى".
 

 


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