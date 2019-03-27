كتبت آية دعبس

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها للإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات و الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة التابعين للوزارة بالقيام بحملة تفتيشية مكبرة على عدد من المراكز والمستشفيات الكائنة بمنطقة حلوان، استجابة للشكاوى الواردة من بعض سكان منطقة حلوان بشأن التضرر من وجود بعض المخلفات الطبية من شاش وقطن ونواتج عمليات جراحية بالقرب من إحدى صناديق القمامة.

وأسفرت الحملة المشتركة مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديرية الشؤون الصحية بالقاهرة وقسم شرطة حلوان، عن رصد عدة مخالفات للاشتراطات والمعايير البيئية منها تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات بحلوان (1)



البيئة تنفذ حملة تفتيش مكبرة على عدد من المراكز الطبية والمستشفيات بحلوان (2)