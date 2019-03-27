البيئة تنفذ برنامج تدريبى للعاملين بمحميات الفيوم ووادى الجمال على إدارة الموارد

نظمت وزارة البيئة برنامجا تدريبيا للعاملين بمحميات وادى الريان وقارون بالفيوم و وادى الجمال بالبحر الاحمر حول أساليب الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية بالاشتراك مع المجتمعات المحلية، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة و بمشاركة عدد من خبراء المشروع فى السياحة والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية بمصر و العالم.

يهدف التدريب إلى إعداد وتأهيل الكوادر العاملة بالمحميات الطبيعية على سبل دمج المجتمعات المحلية فى حماية الموارد الطبيعية و صونها للحفاظ علي استدامتها بالإضافة إلي تقديم حلول لصون التنوع البيولوجى من خلال تطوير نظام كفء وفعال لإدارة المحميات الطبيعية وبالقدرات الإدارية اللازمة لذلك بما يحقق الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية.

تناول التدريب دور المجتمعات المحلية فى إدارة الموارد الطبيعية بتفعيل مبدأ الإدارة المشتركة مع المجتمعات المحلية داخل المحميات بما يضمن تحفيز وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تعزيز قدرات سكان المجتمعات المحلية وبناء قدراتها وتهيئتها لدعم التنمية المستدامة للموارد.