البحوث الإسلامية: حملة "معا ضد العنف" نظمت 11790 لقاء وأنهت نحو 50 خصومة

كتب لؤى على

أسفرت الحملة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة العنف وانتشار الثأر ومخاطره على المجتمع في محافظات الصعيد، تحت عنوان: "معًا لنبذ العنف والكراهية"، عن تنظيم نحو 11790 لقاء في محافظة أسيوط بعد وقوع بعض الأحداث بها، حيث شارك وعاظ الأزهر الشريف من منطقة وعظ أسيوط وغيرها من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية في تلك الحملة للتوعية المجتمعية بأهمية نبذ العنف والكراهية ونشر ثقافة المحبة والتسامح والقيم الأخلاقية المختلفة في المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي، فى بيان له اليوم، إن اللقاءات والجلسات التوعوية التي نظمتها الحملة نجحت في إنهاء ما يقترب من (50) خصومة بين أطراف مختلفة ونشر ثقافة السلم المجتمعي بين الناس.

أضاف الأمين العام أن الحملة ركزت في لقاءاتها على طرح حلول متنوعة للمشكلات المجتمعية القائمة على خلافات بين الناس، والعمل على التوفيق فيما بينهم والتقريب بين وجهات النظر، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الذي يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة تؤثر على الأجيال الحالية والقادمة.

أضاف عفيفي أن الحملة عقدت لقاءات في أماكن متنوعة بقرى ومدن محافظة أسيوط، من خلال التوعية اليومية على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والتجمعات السكانية ودور الثقافة والمقاهي والمصالح الحكومية، وحتى بين أفراد العائلات المنتشرة في هذه الأماكن.