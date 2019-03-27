video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البحوث الإسلامية: حملة "معا ضد العنف" نظمت 11790 لقاء وأنهت نحو 50 خصومة

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:09 م
البحوث الإسلامية: حملة "معا ضد العنف" نظمت 11790 لقاء وأنهت نحو 50 خصومة مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أسفرت الحملة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة العنف وانتشار الثأر ومخاطره على المجتمع في محافظات الصعيد، تحت عنوان: "معًا لنبذ العنف والكراهية"، عن تنظيم نحو 11790 لقاء في محافظة أسيوط بعد وقوع بعض الأحداث بها، حيث شارك وعاظ الأزهر الشريف من منطقة وعظ أسيوط وغيرها من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية في تلك الحملة للتوعية المجتمعية بأهمية  نبذ العنف والكراهية ونشر ثقافة المحبة والتسامح والقيم الأخلاقية المختلفة في المجتمع.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي، فى بيان له اليوم، إن اللقاءات والجلسات التوعوية التي نظمتها الحملة نجحت في إنهاء ما يقترب من (50) خصومة بين أطراف مختلفة ونشر ثقافة السلم المجتمعي بين الناس.
 
أضاف الأمين العام أن الحملة ركزت في لقاءاتها على طرح حلول متنوعة للمشكلات المجتمعية القائمة على خلافات بين الناس، والعمل على التوفيق فيما بينهم والتقريب بين وجهات النظر، وبيان الآثار الخطيرة للعنف الذي يؤدي إلى مشكلات اجتماعية خطيرة تؤثر على الأجيال الحالية والقادمة.
أضاف عفيفي أن الحملة عقدت لقاءات في أماكن متنوعة بقرى ومدن محافظة أسيوط، من خلال التوعية اليومية على مستوى المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والتجمعات السكانية ودور الثقافة والمقاهي والمصالح الحكومية، وحتى بين أفراد العائلات المنتشرة في هذه الأماكن.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجمع البحوث الإسلامية يعلن أسماء مبعوثى الأزهر لدول العالم بعد اجتياز الاختبارات

مجمع البحوث الإسلامية: الدورات التدريبية للواعظات ترجمة للحراك العلمى بالأزهر

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

ضد العنف




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة