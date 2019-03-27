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"البحوث الإسلامية": إقبال على المراجعات العلمية للمناهج الدراسية للطلاب الوافدين

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:53 ص
"البحوث الإسلامية": إقبال على المراجعات العلمية للمناهج الدراسية للطلاب الوافدين إقبال متزايد على المراجعات العلمية للمناهج الدراسية للطلاب الوافدين بمدن البعوث
كتب لؤى على
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شهدت برامج  المراجعة العلمية للمناهج الدراسية التى ينظمها مجمع البحوث الإسلامية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية إقبالا كبيرا من جانب الطلاب منذ انطلاقها مع بداية الفصل الدراسي الثاني،ضمن الأنشطة المتنوعة التى يقدمها المجمع للطلاب الوافدين بالتنسيق مع عمداء الكليات،  لدعم مستوياتهم العلمية والثقافية فى المجالات المختلفة.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن المحاضرات التي ينظمها المجمع تستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب في المواد الدراسية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالاهتمام بالوافدين والوافدات وتذليل العقبات التي تواجههم، ولذا تركز المراجعات العلمية على شرح وتوضيح الموضوعات التي يصعب فهمها على فئات من الوافدين من خلال أساتذة المواد في الكليات.
 
أضاف عفيفي أن البرنامج يشمل جميع المواد التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات في أقسام وشعب كليات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، والدعوة الإسلامية، والإعلام، والدراسات الإسلامية والعربية، وذلك بعد استطلاع آراء الطلاب من خلال كلياتهم لتحديد المواد الدراسية التي يحتاجون إلى مزيد من التوضيحات في شرحها.
 
أوضح الأمين العام أن الطلاب الوافدين يتم إعدادهم علميًا ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، ولذا فإن المجمع حريص على دعمهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية، بما يحافظ على انتمائهم الأزهري الوسطي، ويحول دون أي محاولات لاستقطابهم والتلاعب بعقولهم.
 
وأشار عفيفي إلى أنه تم التنسيق مع رئاسة الجامعة وعمداء الكليات لتنفيذ هذا البرنامج في الكليات بعد انتهاء المحاضرات اليومية حتى يستفيد الطلاب الوافدون ممن يسكنون خارج المدينة الجامعية، حيث يأتي هذا النشاط في إطار التعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر.
 
 
 

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