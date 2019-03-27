الإسترلينى يهبط بعد إعلان حزب أيرلندي شمالي أنه لن يدعم اتفاق ماى

وكالات

تراجع الجنيه الاسترلينى عن مستوى 1.32 دولار فى أواخر التعاملات، اليوم، الأربعاء، بعد أن قال الحزب الأيرلندى الشمالى الذى يساند حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنه لن يدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبى.

وتخلى الاسترلينى عن مكاسبه، واتجه للهبوط بعد أن قالت أرلين فوستر، زعيمة الحزب الديمقراطى الوحدوى، لقناة سكاى التلفزيونية، إنها لا يمكنها أن تنضم إلى شيء من شأنه أن يلحق ضررا "بوحدة" المملكة المتحدة.

وتراجعت العملة البريطانية إلى 1.3182 دولار، منخفضة 0.1 بالمئة عن مستواها فى بداية جلسة التداول.

وكانت صعدت 0.2 بالمئة إلى 1.3221 دولار قبيل بيان الحزب الديمقراطى الوحدوى.