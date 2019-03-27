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الأربعاء، 27 مارس 2019 03:53 م
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الأمن العام يضبط 191 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:00 م
الأمن العام يضبط 191 قطعة سلاح و225 قضية مخدرات خلال 24 ساعة مخدرات وسلاح - صورة أرشيفية
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 191 قطعة سلاح نارى، و225 قطعة سلاح أبيض.
 
 
وتمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط  215 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابىين، و30 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و43 متهما ومراقب هاربين، و211 دراجة نارية مخالفة، 6 دراجات نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، و28137 مخالفة مرورية ، 1355 مخالفة مرافق، و40 قضية مصنفات، وتنفيذ 72061 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة. 
 
 
 
 

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