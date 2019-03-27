الأسهم الأوروبية ترتفع قبيل اقتراع على إجراءات الانفصال البريطانى

(رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الأربعاء، بعد أن منيت بخسائر على مدى خمسة أيام متتالية إلا أن أنباء عن إبرام صفقات فى قطاع صناعة السيارات فى المنطقة ساهمت فى انحسار تأثير مخاوف بشأن النمو العالمى وحالة عدم اليقين إزاء انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1 % بدعم من صعود أسهم قطاع السيارات أكثر من واحد بالمئة بينما ظهر قدر من الإنهاك على أسهم المرافق والغذاء والمشروبات والرعاية الصحية بعد موجة صعود سجلتها فى الأيام القليلة الماضية.

وتفوق مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطانى على نظرائه قبل اقتراع مرتقب للبرلمان البريطانى على مجموعة من الخيارات لإنهاء حالة الجمود التى تعترى الانفصال الأوروبى.

وقد يتمكن قطاع السيارات من إنهاء موجة خسائر امتدت على مدى خمسة أيام، إذ قادت فيات كرايسلر المكاسب بعدما أشار تقرير لفاينانشال تايمز إلى أن شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو تتطلع إلى تقديم عرض شراء لها.

وصعد سهم دايملر 1.3 % بعدما قالت إنها تقترب من بيع حصة نسبتها 50 % فى العلامة التجارية لسياراتها الصغيرة سمارت لجيلي أوتوموبيل هولدنجز الصينية.