اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر ميدان سعد زغلول بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

سيطرت حالة من الغضب على سكان منطقة صندفا وسعد زغلول بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب تراكم القمامة ومحاصرتها لميدان سعد زغلول أقدم الميادين بالمدينة، والذى يقع أمام سوق الجملة.

تراكمت أكوام القمامة بالميدان ما تسبب فى انبعاث الروائح الكريهة منها، وسط تجاهل المسئولين بحى ثان المحلة.

واستنكر الأهالى احتلال الباعة الجائلين للشارع فى الاتجاهين، رغم قيام شرطة المرافق بإزالتهم أكثر من مرة إلا أنهم قاموا بافتراش الشارع مرة أخرى.

وطالب سكان المنطقة بتخصيص مكان لجمع القمامة وتنظيف الميدان من القمامة أولا بأول.