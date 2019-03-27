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استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:24 ص
استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، ارتفاع اخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد، نكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

 


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