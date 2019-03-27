استقالة عدد من الوزراء بحكومة فرنسا استعدادًا للانتخابات الأوروبية والبلدية

أ ش أ

قدّم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ووزيران آخران اليوم الأربعاء استقالتهم من الحكومة وذلك استعدادًا لخوض الانتخابات الأوروبية والبلدية.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم، عن مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إعلانه استقالة المتحدث الرسمى باسم الحكومة بنجامين جريفو، ووزيرة شؤون أوروبا ناتالى لويسو، ووزير شؤون الاقتصاد الرقمى منير محجوبي.

وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن استقالة وزيرة شؤون أوروبا، كان متوقعًا بشكل كبير حيث إنه من المقرر أن تتزعم حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" فى الانتخابات الأوروبية فى 9 مايو المقبل، موضحة أنه من المتوقع أن يترشح جريفو ومحجوبى فى انتخابات بلدية العاصمة باريس المقررة فى مارس من العام المقبل 2020.