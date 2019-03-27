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استخراج قطعة زجاج بطول 20 سم من "حوض" فتاة بمستشفى المحلة العام

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:18 ص
استخراج قطعة زجاج بطول 20 سم من "حوض" فتاة بمستشفى المحلة العام مستشفى المحلة العام
الغربية مصطفى عادل
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نجح الدكتور هشام فتحى رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام، من استخراج قطعة زجاج كبيرة بطول 20 سم من حوض فتاه تبلغ من العمر 20 عاما حيث اخترقت قطعة الزجاج جسدها منذ 5 سنوات أثناء جلوسها عند والدها الذى يعمل ترزى، وكانت تشعر بآلام شديدة أثناء التبول ومغص ولم يتوصل الأطباء طوال هذه الفترة إلى سبب معاناة هذه الفتاة.

توجهت الفتاة برفقة أسرتها إلى المستشفى العام قسم المسالك البولية لإجراء الفحوصات الطبية، وبعرضها على الدكتور هشام فتحى رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى قرر إجراء إشاعات على حوض الفتاة وتبين وجود قطعة زجاج داخل الحوض.

وقرر على الفور إدخالها إلى غرفة العمليات واستدعى دكتور التخدير، وتم إجراء العملية فى وقت قياسى حيث لم تستغرق سوى 12 دقيقة وتم استخراج قطعة الزجاج وتم وضعها تحت الملاحظة للتأكد من سلامتها.

 

 


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