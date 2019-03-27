إيداع مهندس اعتدى على إمام مسجد بالإسكندرية مستشفى الأمراض النفسية

وكان قسم شرطة أول المنتزه، قد تلقى بلاغا من مديرية الأوقاف يفيد قيام أحد المصلين بالتعدي على الشيخ حاتم الحلاج، إمام وخطيب مسجد فيصل بمنطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، أثناء وقوفه على المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم يدعى "تامر.م" 32 عاما، مهندس كمبيوتر، وتم القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة، قائلا: "كنت فاكره بيتكلم عني في موضوع المخدرات".

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه، وأمرت النيابة بإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وإجراء كشف مخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.