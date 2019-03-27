إنشاء معمل عالمى لتكرير البترول على مساحة مليون متر بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

كشف اللواء على صبرى، وزير الانتاج الحربى الأسبق، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، إنه تم الاتفاق على بيع مليون متر من أراضى غير مستغلى تخص شركة النصر للأسمدة بالسويس لصالح وزارة البترول بقيمة مليار جنيه.

وأضاف صبرى لـ"اليوم السابع"ن إنه سيتم انشاء معمل عالمى لتكرير البترول فى المنطقة على غرار معمل ميدور ،بحيث يتولى تكرير البترول القادم من منطقة الخليج العربى ،مما يعزز من مكانة مصر كمركز اقليمى للطاقة.

وأشار اللواء على صبرى إن ما يثار حول أن سعر متر الأرض يساوى 5 آلاف جنيه هذا يتعلق بأراضى الإسكانن وليس بالأراضى الصناعية التى يصل المتر فيها لنحو 1000 جنيه، موضحا أن المليار جنيه سيتم استخدامها فى سداد مديونيات تخص شركة النصر للأسمدة ،وتصل لنحو نصف مليار جنيه مع استخدام الباقى فى سداد بعض المديونيات وضخ استثمارات جديدة فى الشركة .

وأشار إلى أن لجان حكومية على أعلى مستوى هى من قيمت سعر الأرض .