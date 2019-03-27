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إعادة طرح الأراضى المسحوبة من المستثمرين الغير جادين بالوادى الجديد

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:40 م
إعادة طرح الأراضى المسحوبة من المستثمرين الغير جادين بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – فريق المحافظات
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن إعادة طرح الأراضي المسحوبة من المواطنين أو المزارعين أو المستثمرين الغير الجادين في مشروعات الظهير الزراعي، ويمكن طرحها للاستفادة منها في مشروعات تنموية وخدمية.
 
أكد الزملوط، أن التأخير في عملية الطرح في اغلب الأوقات، بسبب النزاعات القضائية مع المستثمرين، وبمجرد الانتهاء منها يجري التصرف فيها حسب الحكم القضائي.
 
وكان قد أعلن محافظ الوادي الجديد، آخر موقف لتقنين وضع اليد طبقا لقانون 144 لسنة 2017 لعدد 4935 طلبا على المنظومة الجديدة، بلغ 3835 طلبا جادا، و461 طلبا مستوفية للضوابط والشروط، و239 طلبا غير مستوف، و1041 طلبا مقدما للمساحة العسكرية، و397 طلبا جري البت فيها، و2794  طلبا جار العمل في معاينتها للبدء في إجراءات التقنين.
 
وفى سياق آخر، أعلن محافظ الوادي الجديد، عن حصر أسماء المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي حدثت مشكلة تأخير استلامهم للوحدات السكنية بسبب فروق الأسعار، التي حدثت عقب قرار تحريك أسعار العملة.
 
وأكد الزملوط، أنه جاري التنسيق مع صندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، لإيجاد حل مناسب لهم من خلال طرح خيارين، الأول هو استرداد المبالغ المالية الخاصة بالمقدم الذي جري دفعه بقيمة 25 الف جنيه، أو استكمال الإجراءات بشروط الصندوق وعقب ارتفاع أسعار مستلزمات البناء.
 
 
 

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