إعادة تعيين ماجد عثمان رئيسا لمجلس إدارة المصرية للاتصالات

كتبت: هبة السيد

جدد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الثقة فى الدكتور ماجد عثمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، حيث تولى عثمان المنصب منذ ثلاث سنوات، وعقدت الجمعية العمومية للشركة المملوكة للدولة بنسبة 80% صباح اليوم، وقررت بأغلبية الأصوات، الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، تنتهى بانتهاء أعمال الجمعية العامة التى تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر من السنة المالية، التى يقع فيها نهاية مدة العضوية، وذلك من 11 عضوا وفقا لنص المادة 21 من النظام الأساسى للشركة.

وعين مجلس الإدارة 3 أعضاء مستقلين وهم أحمد محمد جمال أبو على، لبنى محمد هلال عبد القادر خليل، محمد سعيد محمد سلطان، وهم من الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة فى المادة 21 من النظام الأساسى.

كما تم تعيين عضو ممثل للعاملين بالشركة تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من ضمن العاملين بالشركة وهو إبراهيم توفيق حسن هيكل، بالإضافة إلى 7 أعضاء يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم الدكتور ماجد عثمان، المهندس عادل حامد جاد الله، اللواء طارق عبد الله الظاهر، محمد كمال الدين بركات، محمد حسن شمروخ، الدكتور حسين يسرى جمال الدين، المهندس حسام عبد اللاه الجمل.