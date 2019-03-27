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الأربعاء، 27 مارس 2019 04:08 م
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إصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص.. والعشرات بالاختناق بالغاز فى رام الله

الأربعاء، 27 مارس 2019 03:34 م
إصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص.. والعشرات بالاختناق بالغاز فى رام الله قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصيب اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم إصابة فى الرأس، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز، بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا "، وذلك خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية نصرة للأسرى - الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتى نظمتها الحركة الطلابية بجامعة "بيرزيت"، احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة واعتقال ثلاثة من الطلاب - حيث انطلقت من أمام جامعة "بيرزيت، وصولا إلى المدخل الشمالى لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله.

وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرة، حيث أطلقت باتجاههم وابلا من الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع .

وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار فى محاولة لاعتقال الشبان.

وكانت الحركة الطلابية فى جامعة "بيرزيت" قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الطلبة، رفعوا خلالها العلم الفلسطينى، ورددوا الهتافات والشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

 


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