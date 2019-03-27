وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي مصطفى نخلة ظهر اليوم خلال مروره من باب المخيم.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت نحو الشبان والفتية الذين ردوا بإلقاء الحجارة على الجنود.

واعتلى الجنود اسطح عدة منازل في المنطقة المحاذية لمستوطنة "بيت ايل" وعرف منها منزل ابو طارق الطريفي.



وتتواجد قوات الاحتلال منذ الليلة الماضية في المنطقة القريبة من مدخل المخيم وتقوم بأعمال تفتيش بعد ان اغلقت الطريق الرئيسية الرابط بين الجلزون ورام الله.