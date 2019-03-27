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أهالى عزبة النصر بالبساتين يطالبون المحافظ بنقل محطة لتجميع القمامة

الأربعاء، 27 مارس 2019 04:18 م
أهالى عزبة النصر بالبساتين يطالبون المحافظ بنقل محطة لتجميع القمامة أهالى عزبة النصر بالبساتين يطالبون المحافظ بنقل محطة لتجميع القمامة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير عمرو مصطفى
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طالب أهالى عزبة النصر بالبساتين، محافظ القاهرة خلال افتتاحة المركز الطبى الجديد، بنقل محطة المناولة التى يتم تجميع القمامة بها، والكائنة بجوار المركز، نظرا لتسببها بالروائح الكريهة التى تزعج السكان، كما تؤثر بشكل سلبى على المركز الطبى.
 
ومن جهته وعد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة الأهالى بتنفيذ طلبهم، مشيرا إلى أن هيئة النظافة، تنشئ محطة جديدة بعيدة عن المساكن، وسيتم إزالة المحطة الحالية.
 
وخلال تفقد المحافظ المركز الطبى، استوقفه مواطن من ذوى الإعاقة، لمطالبته بتوفير وحدة سكنية له ولأسرته، نظرا لظروفه الخاصة، حيث وعده المحافظ ببحث طلبه.
 
يذكر أن محافظ القاهرة، افتتح اليوم مركز عزبة النصر الطبى، بتكلفة 12 مليون جنيه لخدمة أهالي عزبة النصر بالبساتين على طريق الأوتوستراد، وهو أحد المشروعات التي تمت بالتعاون المثمر بين المحافظة والاتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألماني بعزبة النصر .
 
وحضر الإفتتاح مسئولو برنامج تنمية المناطق الحضرية والوكالة الألمانية، واللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة، واللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات، وعدد من مسئولى المحافظة.
 
 

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