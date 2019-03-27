أمن الشرقية يضبط المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس وإصابة خفيرين

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، وإصابة خفيرين من قوة خفراء قرية أبوعليم، وتم إخطار نيابة بلبيس.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية،اخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بنى عليم دائرة المركز، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، ولفظ على اثرهما أنفاسه الأخيرة، فيما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.