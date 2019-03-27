video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 10:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمن الشرقية يضبط المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس وإصابة خفيرين

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:25 ص
أمن الشرقية يضبط المتهم بقتل معاون مباحث بلبيس وإصابة خفيرين المجنى عليه
الشرقية فتحية الديب
إضافة تعليق
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، القبض على المتهم بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، وإصابة خفيرين من قوة خفراء قرية أبوعليم، وتم إخطار نيابة بلبيس.
 
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية،اخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث بلبيس، ضبط أحد العناصر الإجرامية المعروف عنه نشاط السرقات، بقرية بنى عليم دائرة المركز، قام بالتعدى عليه بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر والساق، ولفظ على اثرهما أنفاسه الأخيرة، فيما أصاب خفيرين من قوة خفراء القرية، وتم ضبط المتهم، وصرحت النيابة العامة بالدفن.
 
المجنى عليه
المجنى عليه

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل لاتهامه بقتل صاحب كشك بسبب علبة سجائر ببولاق الدكرور

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

معاون مباحث بلبيس

النقيب احمد المسلمي

استشهاد




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة