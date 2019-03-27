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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 – 3 – 2019 فى مصر

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:10 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 – 3 – 2019 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، 27 مارس استقرار ملحوظ قياسا على أسعار أمس، فى ظل ثبات سعر الذهب عالميا لتستقر الأوقية عند 1315 دولار دون تغير حتى الآن.

 

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، فى مصر لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة بمصر 633 جنيها للجرام حتى الآن.

 

بيان تفصيلى بأسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 – 3 – 2019 فى مصر:

 

عيار 18 : 542.57 جنيه.

 

عيار 21: 633 جنيها.

 

عيار 24: 723 جنيها.

 

الجنيه الذهب: 5064 جنيها.

 

الأوقية: 1315 دولار

 

سعر الذهب اليوم فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من "اليوم السابع" وتشتمل على تحديث فورى بأسعار الذهب فى السوق المحلى، لكافة الأعيرة والتى يكون عليها تداول وتطلب عالى فى سوق الصاغة سواء بالقاهرة أو المحافظات.

 

أسعار الذهب فى مصر اليوم، ربما يكون بها بعض التفاوت الطفيف غير المؤثر فى السعر النهائى، ليكون التفاوت فى سعر كل جرام ما بين 50 قرش إلى جنيه واحد ما بين تاجر إلى أخر.

 

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.


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