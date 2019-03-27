أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 3 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-3-2019.



إيقاف موبكو

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.



البورصة تخسر 1.8 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.738 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174 مليون ورقة مالية بقيمة 747 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.19%، والعرب على 6.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.75%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 85 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، 540 ألف جنيه، 1.9 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، 34.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14554 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2380 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 18646 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1731 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 73.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%

- المصرية للأقمار الصناعية بسعر إغلاق 6.040 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 3.96%

- الوطنية لمنتجات الذرة بسعر إغلاق 47 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.09%

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 6.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.79%

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.58%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.41%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.18%

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.14%

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 20.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.99%