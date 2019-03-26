9.5 ألف جنيه رسوم إضافية لمن سبق له الحج خلال الخمسة أعوام السابقة

كتب محمود عبد الراضي

يسدد الفائز بحج القرعة لهذا العام تسعة آلاف وخمسمائة جنيه، ما يعادل مبلغ 2000 ريال سعودى، لمن سبق له أداء الفريضة خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك وفقاً لتعليمات السلطات السعودية فى هذا الشأن، لكل فائز على حده فيما عدا حالات المحارم والمرافقين الوجوبيين، حيث يتم السداد سوياً وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية لسابقة الحج المقررة على المسار الإلكترونى السعودى

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.