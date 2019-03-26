6 أرقام هامة عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبى فى أوضاع الاقتصاد المصرى وترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى والتصنيف الائتمانى لها جاءت كما يلى:

1- تحقيق أعلى معدل نمو سنوى للاقتصاد المصرى منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018.

2- انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014.

3- تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 فى 2018.

4- وصل ترتيب مصر فى المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية من 100 فى 2014 إلى المرتبة رقم 56 فى 2018.

5- بلغ ترتيب مصر فى مؤشر القدرة على الابتكار إلى رقم 64 عالميا فى 2018 مقارنة بـ124 فى 2014.

6- مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.