video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

6 أرقام هامة عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. تعرف عليها

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:00 ص
6 أرقام هامة عن نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. تعرف عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبى فى أوضاع الاقتصاد المصرى وترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى والتصنيف الائتمانى لها جاءت كما يلى:

1- تحقيق أعلى معدل نمو سنوى للاقتصاد المصرى منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالى 17/2018.

2- انخفاض معدل البطالة إلى 9.9% مقارنة بـ 13.2% فى عام 13/2014.

3- تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 فى 2018.

4- وصل ترتيب مصر فى المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية من 100 فى 2014 إلى المرتبة رقم 56 فى 2018.

5- بلغ ترتيب مصر فى مؤشر القدرة على الابتكار إلى رقم 64 عالميا فى 2018 مقارنة بـ124 فى 2014.

6- مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى رفعت تصنيف مصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة التخطيط: إجمالى استثمارات مصر فى أفريقيا 10.2 مليار دولار

الاخبار

الاقتصاد

الاصلاح الاقتصادى

السياسه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

جول مورنينج.. صاروخية أحمد حسن تدمر نيجيريا فى أمم أفريقيا 2010

جول مورنينج.. صاروخية أحمد حسن تدمر نيجيريا فى أمم أفريقيا 2010

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة