4 آليات لتشجيع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف فى مصر.. تعرف عليها

كتبت :مروة الغول

مجموعة من الآليات التى تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل تشجيع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف فى مصر. ففى عام 2018 قامت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية والتى كانت على النحو التالى..

1- تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما وخاصة فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول، حيث يسهم ذلك فى زيادة جذب المستثمرين وتشجيع الشركات العالمية على العمل بتلك المناطق والدخول للاستثمار فى المناطق التى تتضمن تحديات استكشافية كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة وتكنولوجيات عالية لمواجهتها.

2- بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، ويشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد قامت خلال عام 2018 بتوقيع اتفاقيات تعاون للعمل فى هذا المشروع مع كل من شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين.

3- خلال عام 2018 تم القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى فى مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات فى مزايدات عالمية، حيث شهد عام 2018 الانتهاء من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، وخلال شهر مارس الجارى تم طرح اول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى منطقة البحر الأحمر.

4- كما تم إطلاق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط خلال عام 2018، استعدادا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف العام الجارى.